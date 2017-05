中紀委雙開安徽副省長陳樹隆 斥其道德敗壞（視頻）

【i-CABLE】

原安徽省副省長陳樹隆去年年底違紀落馬,中紀委近日正式宣布開除他的公職和黨籍。值得留意的是,中紀委的文稿措詞相當嚴厲,指陳樹隆人生觀、價值觀嚴重扭曲,想做大官,又想發大財,是政治上攀附、經濟上貪婪、道德上敗壞。

陳樹隆去年10月底出席完安徽省第十次黨代會之後,11月8日被中紀委宣布涉嫌嚴重違紀,要接受組織調查,成為十八大之後安徽第四名落馬的省部級高官。

中紀委星期二宣布,開除陳樹隆公職和黨籍,並將他涉嫌犯罪線索及所涉款項財物移送司法機關處理。

中紀委指陳樹隆毫無政治信仰,世界觀、人生觀、價值觀嚴重扭曲,既想當大官,又想發大財,長期利用職權進行經商營利活動,攫取巨額經濟利益,而在生活和廉潔方面毫無道德底線,大搞權色、錢色交易、違規干預市場經濟活動及司法活動,利用職務便利,為他人謀取利益並收受巨額財物,造成國家財政重大損失,涉嫌濫用職權犯罪。

中紀委形容,陳樹隆身為高級領導幹部,政治上攀附、經濟上貪婪、道德上敗壞,而且在中共十八大後仍不收斂、不收手,性質惡劣、情節嚴重,又對抗組織審查,在組織發函查詢時也沒如實說明問題。有反腐學者認為,這正是中紀委少有措詞嚴厲的原因。

學者認為,陳樹隆以往曾於財政部門、國企和地方政府要職崗位無縫轉換,容易造成利益衝突,而且像他這情況並不罕見,認為向涉事官員追責同時,黨和政府亦應檢討人事安排問題。

