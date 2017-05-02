中紀委雙開安徽副省長陳樹隆 斥其道德敗壞（視頻）

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原安徽省副省長陳樹隆去年年底違紀落馬，中紀委近日正式宣布開除他的公職和黨籍。值得留意的是，中紀委的文稿措詞相當嚴厲，指陳樹隆人生觀、價值觀嚴重扭曲，想做大官，又想發大財，是政治上攀附、經濟上貪婪、道德上敗壞。

陳樹隆去年10月底出席完安徽省第十次黨代會之後，11月8日被中紀委宣布涉嫌嚴重違紀，要接受組織調查，成為十八大之後安徽第四名落馬的省部級高官。

中紀委星期二宣布，開除陳樹隆公職和黨籍，並將他涉嫌犯罪線索及所涉款項財物移送司法機關處理。

中紀委指陳樹隆毫無政治信仰，世界觀、人生觀、價值觀嚴重扭曲，既想當大官，又想發大財，長期利用職權進行經商營利活動，攫取巨額經濟利益，而在生活和廉潔方面毫無道德底線，大搞權色、錢色交易、違規干預市場經濟活動及司法活動，利用職務便利，為他人謀取利益並收受巨額財物，造成國家財政重大損失，涉嫌濫用職權犯罪。

中紀委形容，陳樹隆身為高級領導幹部，政治上攀附、經濟上貪婪、道德上敗壞，而且在中共十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重，又對抗組織審查，在組織發函查詢時也沒如實說明問題。有反腐學者認為，這正是中紀委少有措詞嚴厲的原因。

學者認為，陳樹隆以往曾於財政部門、國企和地方政府要職崗位無縫轉換，容易造成利益衝突，而且像他這情況並不罕見，認為向涉事官員追責同時，黨和政府亦應檢討人事安排問題。

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