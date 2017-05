中國維權律師謝陽與李和平獲釋（視頻）

By

【i-CABLE】 跟進中國七零九事件,大約兩年前,大批的維權律師被捕,部分人仍然被關押候審,有部分律師就被判入獄,而近日有兩名維權律師獲釋。

其中一人是維權律師謝陽,他的案件星期一在長沙開庭審理,法院未有判決,他已經獲得取保候審,離開監獄,但依然被當局派人監控住。

而另一人早前被判顛覆國家政權罪成。判有期徒刑3年、緩刑4年的維權律師李和平,終於返回家中,與太太以及子女團聚。

李和平被關押了669日,獲判緩刑後失踪11日,與被捕前的照片相比,李和平瘦了,亦都滿頭白髮,有七零九家屬希望當局盡快釋放其他在囚的維權律師,以及他們的助理。

在七零九事件第669日,律師李和平終於回到家中,和家人緊緊擁抱,不少親友得悉後前往探望,包括律師李方平,以及1月被釋放的弟弟李春富律師、早前旅遊時被扣押返京的陳建剛律師等。

李和平是在上月28日,被天津法院裁定顛覆國家政權罪罪名成立,判有期徒刑,緩刑四年,直至周二下午約2時,他才被送回家中。目前和李和平家暫住的另一位七零九被捕律師王全璋的太太李文足指,李和平外表和被捕前判若兩人。

這把聲音來自他、王全璋4歲的兒子。王全璋和李和平同一日失蹤,李文足擔心王全璋的情況不樂觀。

數位家屬早前都曾指,七零九律師一個都不能少,只要有一位丈夫未回家,大家都會一起抗爭。

李和平是七零九事件中,極為少數不認罪的律師,他亦堅持不戴監視手錶,回家至今行動未見受到限制,情況罕見,家屬認為,這種自由度某程度上肯定了他們不退縮的抗爭方式。