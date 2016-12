江西姦殺案4被告坐冤獄13年終沈冤得雪

By

【i-CABLE】

白坐14年冤獄,4名牽涉入江西樂平一宗姦殺案的被告,終於獲無罪釋放。他亦獲得平反,可以堂堂正正走出來,與家人見面。

這宗16年前發生的姦殺及碎屍案,4名被告堅稱自己冤枉,他們當初認罪是被屈打成招。最離譜的是,真兇後來出現了,承認這宗是他犯下的案件,但警方仍然隱瞞一份可以證明4名被告清白的DNA報告長逹3年,直到今年4月,江西省高級人民法院終決定再審,才還他們一個公道。

江西省高級人民法院早上約9時開庭宣判,大約半小時後,律師出來宣布,法院終審決定撤銷原審判決,改判江西樂平姦殺案四名被告無罪。

法院指再審期間的新證據,與原審時的證據有無法排除的矛盾,和無法解釋的疑問,又不能排除案件存在指供和誘供的可能,所以裁定被告犯罪事實不清,證據不足。

法官在庭上向4人道歉,並告訴他們可以申請國家賠償,其中一名被告黄志強的爸爸黃全正知道兒子無罪釋放後,一直在法院外等待一家團聚,終於等到兒子出來。另外3名被告的家人就準備了大紅花球,綁在他們身上為他們慶祝。

4名被告黃志強、方春平、程發根及程立和,在2000年被指故意殺人、搶劫、強姦和敲詐勒索,在獄中多次受到嚴刑逼供。地方法院一度判他們死刑,省高院曾發回重審,但都維持原判。即使10年後,有一名男子自認是兇手, DNA 檢驗報告亦都吻合,但司法部門一直拒絕為該案平反,警方更隱瞞 DNA 報告,不向法院提交。

更多新聞:

北京醫院擁擠不堪 疑與霧霪污染有關(視頻)

失蹤維權律師江天勇證實被行政拘留(視頻)

聶樹斌被裁定姦殺遭處決 21年後獲判無罪

(Copyright 2016 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。