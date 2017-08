四川九寨溝地震造成至少20人死亡,400多人受傷,在地震後40小時,再救出十名被困的人,但餘震不斷發生,除了救人外,把傷者和災民移送到安全的地方,亦是重點救援工作之一。

至少8名重傷者由直升機再經救護車,被送到成都四川大學華西醫院,包括一名10歲女孩,她是山西遊客,初步診斷顱骨骨折,醫院已為這批傷者準備好手術室,可立即進行急診手術。

而在成都汽車客運站,20輛巴士載著災民陸續到達成都,由於是旅遊旺季,九寨溝有大量旅客要疏散,成都派出客車支援綿陽車站疏散災民,並提供食物、應急藥物等,內地傳媒指一共一萬輛車,已經把六萬災民疏散。

