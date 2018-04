中國宣布向128項美國商品徵關稅 包括豬肉水果

By

【i-CABLE】

中美貿易緊張關係升溫,中國國務院關稅稅則委員會宣布,對美國7個種類,共128項商品加徵關稅,包括對美國豬肉與製品加徵25%關稅。

中國財政部網頁週日深夜發通告,指國務院批准關稅稅則委員會決定對原產於美國的部份進口商品中止關稅減讓義務,其中120項產品即日起加徵15%關稅,主要涉及水果、乾果等,以及多種類型的鋼管、導管,另有8項產品加徵更高的25%關稅,主要涉及豬肉類制品,還有鋁材廢碎料。

財政部表明,今次舉動是維護國家利益,平衡因美國對進口產品加徵關稅對中國造成的損失。

中國是世界公認的養豬大國,但根據2016年的數據,美國是中國最大的豬肉入口國,佔總入口量5份之1,那麼中國為何要由外國入口豬肉呢?因為國內飼料價格與人工上升,國產豬肉比進口豬肉貴近一倍,可以說是貴絕全球,而進口豬肉,亦有助穩定國內的豬肉價格。

過去數年,由越南走私到中國內地的活豬一直屢禁不止,央視曾經估計過,光是在廣西每日就已經有近1.5萬隻活豬走私入境,但中國原本作為一個養豬大國,她的市場之所以吸引一眾走私商人鋌而走險,原因就是價錢。

根據近年數據,中國每年平均出產超過5,000萬噸豬肉,但國產豬肉平均比外國進口豬肉貴接近一倍。

中國其中一個最大的肉類加工品牌雙匯的董事長萬隆亦說過,中國豬肉是全球最貴,至於中國養豬和國外可以相差這麼遠,其中一個根本原因是飼料問題。

除了飼料貴,還有養豬工人的薪水、豬的價錢、疫苗價格和場地等。於是不少肉類加工企業,例如雙匯就由2016年開始,增加採用成本較低的美國進口豬,而不選擇國產豬肉。

雖然和國產豬肉的5,000多萬噸產量比較,進口豬肉只有122萬噸,只佔接近3%,但實際上進口豬肉在中國一直都充當穩定市場的角色,當國內豬肉價格過高時,豬肉加工廠就會傾向使用更便宜的進口豬肉,相應就會令市場價錢調低,相反亦一樣,所以如果減少入口,中國內地豬肉的價錢就會上升。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。