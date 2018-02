前董事長吳小暉被起訴 保監會全面接管安邦

By

今年年初是達沃斯世界經濟論壇,中央財經領導小組辦公室主任劉鶴提到中國三大攻堅戰,第一大就是防範化解重大風險。而中國經濟面臨的各類風險中,金融風險尤為突出。

銀監會主席郭樹清亦都指中國內地金融體系的風險形勢複雜嚴峻,還暗指有人以複雜架構虛假出資,循環注資,構建龐大的金融集團要依法嚴懲。放完風之後,終於出手,首先是中國人民保險集團前總裁王銀成,涉嫌受賄被起訴。

更觸目的是市值超過2,300億人民幣的安邦保險集團前董事長吳小暉,被指涉嫌集資詐騙和職務侵佔,正式被起訴,而保監亦宣布接管安邦集團一年。

安邦集團上萬億的金融帝國,曾經是中國內地最成功的私人企業之一,但由週五開始安邦將由官方全面接管,其中的關鍵是他安邦原董事長吳小暉。

保監會週五在網站發出公告,指吳小暉涉嫌經濟犯罪,將會被依法起訴。而鑒於安邦違法經營可能嚴重危及公司償付能力,為保持集團照常經營,保監會將會聯同人行等其他部門組成工作小組,全面接管安邦集團。

公告強調,接管期間安邦對外的債權債務關係不變,小組將積極引入社會資本,完成股權重組,並保持安邦民營性質。

而公告亦透露,保監會是由去年6月開始進駐安邦調查,是首次證實了外界過去對吳小暉被帶走調查的種種傳聞。

而在保監會發公告後不久,上海市人民檢察院亦發出通知,指吳小暉因涉及集資詐騙及職務侵佔而被起訴。

事件引起了外界關注,其中一個重點就是官方可否直接出手接管一個如此大型的私營金融機構?

研究金融業的學者何平相信,中央出手是為了避免市場恐慌,其實是在保障消費者權益,他說外國都有政府入股大型金融機構來穩定市場的例子,本質上和今次中央出手是一樣的。

