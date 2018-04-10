習近平提四大開放措施 Tesla, Visa料得益

【i-CABLE】

近期中美貿易摩擦升溫，雙方一直以來的回應都相當強硬，正當貿易戰如箭在弦，中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上的演講，似乎釋出善意。演講雖然沒提及過美國，但提出了四大開放措施，包括放寬金融市場、擴大進口量，又指不會顛覆現有的國際規則。

習近平的多項開放措施，似乎都是在回應美國對公平貿易，以及改善貿易逆差的訴求，特別是降低汽車進口關稅這一項。

在習近平演講前一天，特朗普總統才在Twitter上批評美國汽車入口到中國，關稅要25%，是美國徵收的10倍，形容這是愚蠢的貿易。

習近平宣布開放汽車市場，第一個得益的令人聯想到美國的Tesla，Tesla一直跟中國商討，爭取以全資形式在中國設置汽車廠，因為這樣才能保證核心技術不會被偷走，而它從美國入口的電動車亦可大減關稅，有可能比香港政府的首次登記稅還要低。

第二間獲益的美國公司很可能是Visa ，中國政府一直要求Visa和中資公司合資經營，今次習近平對外資金融業開綠燈，可望有助Visa在中國正式開展業務，日後中國的銀聯、支付寶、微信支付都會遇到競爭對手。

不過有學者認為，習近平作出了開放市場的承諾，下一步就要看如何兌現。

事實上，美國政府一直要求中國落實17年前加入世貿組織的承諾，3年前美國商務部就發表過報告，除了要求中國遵守承諾開放汽車、金融等行業，還要向外資開放通訊市場，讓外國電影商在國內自由發行，減少出口補貼等，這些要求習近平完全沒有提過。