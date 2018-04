習近平提四大開放措施 Tesla, Visa料得益

By

【i-CABLE】

近期中美貿易摩擦升溫,雙方一直以來的回應都相當強硬,正當貿易戰如箭在弦,中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上的演講,似乎釋出善意。演講雖然沒提及過美國,但提出了四大開放措施,包括放寬金融市場、擴大進口量,又指不會顛覆現有的國際規則。 習近平的多項開放措施,似乎都是在回應美國對公平貿易,以及改善貿易逆差的訴求,特別是降低汽車進口關稅這一項。 在習近平演講前一天,特朗普總統才在Twitter上批評美國汽車入口到中國,關稅要25%,是美國徵收的10倍,形容這是愚蠢的貿易。 習近平宣布開放汽車市場,第一個得益的令人聯想到美國的Tesla,Tesla一直跟中國商討,爭取以全資形式在中國設置汽車廠,因為這樣才能保證核心技術不會被偷走,而它從美國入口的電動車亦可大減關稅,有可能比香港政府的首次登記稅還要低。 第二間獲益的美國公司很可能是Visa ,中國政府一直要求Visa和中資公司合資經營,今次習近平對外資金融業開綠燈,可望有助Visa在中國正式開展業務,日後中國的銀聯、支付寶、微信支付都會遇到競爭對手。 不過有學者認為,習近平作出了開放市場的承諾,下一步就要看如何兌現。 事實上,美國政府一直要求中國落實17年前加入世貿組織的承諾,3年前美國商務部就發表過報告,除了要求中國遵守承諾開放汽車、金融等行業,還要向外資開放通訊市場,讓外國電影商在國內自由發行,減少出口補貼等,這些要求習近平完全沒有提過。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。