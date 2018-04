習近平公佈一系列開放市場措施 大幅降低汽車進口稅

在大約50分鐘的演辭中,習近平沒有提過美國,亦沒有提及最近的中、美貿易糾紛,不過習近平同時公佈四大開放措施,第一是大幅放寬外資金融服務業市場准入限制,去年底宣佈的放寬銀行、證券、保險業外資持股比例限制,會盡快落實,中國亦會主動擴大進口,將在今年內大幅降低汽車及部份產品進口關稅,加強知識產權保護工作,重新組建國家知識產權局。

另外亦會創造有利投資環境,加強同國際經貿規則接軌,鼓勵競爭、反對壟斷,習近平強調中國的發展,會尊重現有國際體系。

習近平又再次重申中國不會恃強凌弱,在一帶一路問題上,習近平向國際社會釋出善意,指中國不會打地緣博弈小算盤,不搞封閉排他小圈子,不做凌駕於人的強買強賣。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。