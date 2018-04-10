習近平公佈一系列開放市場措施 大幅降低汽車進口稅

中國國家主席習近平在海南博鰲亞洲論壇上，公佈了一系列開放市場措施，包括大幅放寬外資金融機構、打入中國市場的限制、大幅降低汽車進口稅和加強保護知識產權，又指措施宜快不宜慢，習近平又強調，中國的發展不會顛覆現有的國際規例。

在大約50分鐘的演辭中，習近平沒有提過美國，亦沒有提及最近的中、美貿易糾紛，不過習近平同時公佈四大開放措施，第一是大幅放寬外資金融服務業市場准入限制，去年底宣佈的放寬銀行、證券、保險業外資持股比例限制，會盡快落實，中國亦會主動擴大進口，將在今年內大幅降低汽車及部份產品進口關稅，加強知識產權保護工作，重新組建國家知識產權局。

另外亦會創造有利投資環境，加強同國際經貿規則接軌，鼓勵競爭、反對壟斷，習近平強調中國的發展，會尊重現有國際體系。

習近平又再次重申中國不會恃強凌弱，在一帶一路問題上，習近平向國際社會釋出善意，指中國不會打地緣博弈小算盤，不搞封閉排他小圈子，不做凌駕於人的強買強賣。

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