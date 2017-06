中國實施網絡安全法 外資憂洩商業機密

By

【i-CABLE】

6月1日起,不少外資都開始憂心忡忡,因為中國《網絡安全法》6月起實施,內容包括要求外國公司要將個人信息及重要商業數據儲存中國境內,系統更要通過國家安全審查。外資擔心好像版人掀起肚皮,商業機密及知識產權統統都很容易被人竊取。

備受外界爭議的《網絡安全法》即日實施,引起不少外資公司憂慮,因為條文中要求,要將個人信息和重要商業數據儲存在中國境內,等如將伺服器放在內地,同時要向中國的安全機構提供「技術支持」,並通過國家安全審查。

外國企業擔心,其商業機密或知識產權會被竊取,早前更有50多家國際機構聯署呼籲中國政府,延遲推行《網絡安全法》。香港資訊科技業界代表指,外資的擔心不是沒有理由。

新推行的《網絡安全法》亦列明禁止隨意發放,未經新聞部門批准的資訊,並禁止洩露個人私隱信息,而手機應用程式即 Apps ,在中國一向是洩露信息的主要渠道。

《南方都市報》連同中國政法大學聯合做的調查,在1,000個中國網站及Apps的私隱政策透明度保護排名中,沒有一個能夠達到「高」的標準,其中香港人經常登入的例如騰訊、阿里、京東等平台,都屬於「較高」有84個,而「較低」及「低」的數目806個,當中零分的佔差不多160個。

