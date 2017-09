By

【i-CABLE】

有19年歷史的鳳凰衛視清談節目《鏘鏘三人行》,星期二中午突然宣布停播,並沒有解釋原因,多位節目嘉賓都不願意評論,不過節目的名字已經成為微博敏感詞。

鳳凰衛視清談節目《鏘鏘三人行》的官方微博,中午突然發出這段消息,指公司節目調整,暫時停播,後會有期,又指感謝大家的厚愛,微博發出的時間是中午11時52分。

而在之前一晚,節目仍然播放,由於事前沒有任何消息,不少網民都感到很愕然,紛紛留言。有網民留言指,「凡是被停播的,都是講真話的」。

《鏘鏘三人行》是鳳凰衛視晚上播出的清談節目,早於1998年已經開播,是其中一個廣受中國大陸觀眾歡迎的時事清談節目。

