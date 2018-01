中國維權律師余文生被公安帶走 疑與提修憲有關

By

在二中全會舉行期間,北京法律界人士余文生亦對修憲提出建議,他曾經聲援香港佔中,及代理七零九案件,星期一被司法局通知吊銷其律師執照。

他當日接受香港有線新聞台訪問時,亦估計自己可能會被捕。結果他星期五早上送兒子上學時,被十多名公安帶走,他的太太傍晚收到派出所通知,指余文生因為涉嫌妨礙公務被傳喚。

許艷估計余文生被帶走,跟他在中共十九屆二中全會舉行期間,公開提出修憲建議,以及去年十九大時發表公開信,要求推行政治體制改革有關。

七零九案中被捕的維權人士包龍軍知道消息後,亦有來到余文生家中。

余文生代理過多宗拆遷和上訪的案件,又擔任過七零九被捕,律師王全璋的辯護律師多次公開發表反對共產黨領導的言論,周一他被司法局吊銷執業資格,當日余文生已估計有可能會被捕。

