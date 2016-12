By

【KTSF 吳倩妤報導】

新疆發生恐怖襲擊,事發在當地時間星期三下午約4時50分,3名兇徒駕車衝入墨玉縣縣委大院,引爆自製爆炸裝置,並開槍襲擊縣政府,擊斃一人和槍傷3人。

3名兇徒其後被警方擊斃,據報他們是維吾爾族人,當局表示,當地社會秩序仍然穩定。

