人大開幕會議歷時15日半 修憲獲各方一致贊成

第十三屆全國人大第一次會議開幕,今次的會議將歷時15日半,是25年來最長的一次,那麼長的會期,除了會好像以往的會議審議各項報告之外,還有甚麼其他議程呢?

今屆的人大是換屆之年,將會選舉新一屆的國家領導人,亦會就即將成立的國家監察委審議監察法,不過談到最受關注的當然就是審議修憲草案,特別是刪除國家主席的任期限制,在人大開幕大會上,就特別就修憲作出說明,篇幅和總理的政府工作報告不相伯仲。

新一屆的全國人大會議,其中一項重要議程是修改憲法,上屆人大副委員長兼秘書長王晨在開幕大會上作修憲說明,當中唯一有掌聲呼應的是這一段修改內容。

王晨表示,刪除國家主席和副主席任期限制有強烈的民意呼聲。對於在憲法正文中寫入「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」,王晨解釋中共是執政黨,是國家的最高政治領導力量,有必要在全國強化黨領導的意識。

上一任的中共總書記胡錦濤所提出的「科學發展觀」,在5年前的中共十八大已經成為中共黨章中的指導思想,不過直到今次修憲,才可以和「習近平思想」一起確立在憲法中的指導地位,王晨表示是反映了全國人民的共同意願,有重大的現實和歷史意義。

王晨指今次修憲主要是自習近平當政以來發生了歷史性的變革,中國進入了新時代,有必要就現行憲法修改完善,但仍然會繼續遵循部份修改、不作大改的原則。

