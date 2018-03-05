人大開幕會議歷時15日半 修憲獲各方一致贊成

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第十三屆全國人大第一次會議開幕，今次的會議將歷時15日半，是25年來最長的一次，那麼長的會期，除了會好像以往的會議審議各項報告之外，還有甚麼其他議程呢？

今屆的人大是換屆之年，將會選舉新一屆的國家領導人，亦會就即將成立的國家監察委審議監察法，不過談到最受關注的當然就是審議修憲草案，特別是刪除國家主席的任期限制，在人大開幕大會上，就特別就修憲作出說明，篇幅和總理的政府工作報告不相伯仲。

新一屆的全國人大會議，其中一項重要議程是修改憲法，上屆人大副委員長兼秘書長王晨在開幕大會上作修憲說明，當中唯一有掌聲呼應的是這一段修改內容。

王晨表示，刪除國家主席和副主席任期限制有強烈的民意呼聲。對於在憲法正文中寫入「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，王晨解釋中共是執政黨，是國家的最高政治領導力量，有必要在全國強化黨領導的意識。

上一任的中共總書記胡錦濤所提出的「科學發展觀」，在5年前的中共十八大已經成為中共黨章中的指導思想，不過直到今次修憲，才可以和「習近平思想」一起確立在憲法中的指導地位，王晨表示是反映了全國人民的共同意願，有重大的現實和歷史意義。

王晨指今次修憲主要是自習近平當政以來發生了歷史性的變革，中國進入了新時代，有必要就現行憲法修改完善，但仍然會繼續遵循部份修改、不作大改的原則。

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