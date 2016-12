By

【i-CABLE】

中國發表《2016中國的航天》白皮書,中國國家航天局表示,中國正在啟動下一代重型運載火箭的研製,初步命名為「長征九號」,預計首飛時間是2030年左右。

在月球探測工程方面,中國會在明年底實現月球區域軟著陸及採集樣本返回,到2018年前後,實現人類探測器在月球背面首次軟著陸。

白皮書又稱,中國會在2020年發射首個火星探測器,實行環繞和巡視聯合探測火星。

(Copyright 2016 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。