中國當局將在全國推廣使用含酒精乙醇汽油（視頻）

中國空氣污染嚴重,其中一個源頭就是汽車排放,政府早前已宣布,會製訂停產傳統能源汽車的時間表。當局更有新招數,準備全國推廣加入酒精的乙醇汽油,在數年後全面使用,不過有人質疑乙醇汽油提供的能量較少,最後可能反過來要用更多的汽油。有關注團體亦認為,這並不是改善空氣質量的最佳辦法。

中國發改委、能源局等15部委聯合印發的方案,要求到2020年,中國將全面推廣使用車用乙醇汽油,即在汽油中添加一成的生物燃料酒精乙醇。司機怎麼看呢?

國家車用乙醇推廣領導小組特約專家喬映賓指,燃料乙醇是聯通農業、能源和環保的國家戰略性新興產業,應該在保障國家糧食安全上發揮更大作用,目前中國面臨嚴重的糧食去庫存,也面臨嚴重的治理環境污染問題,他形容燃料乙醇是環保的可再生能源。

有研究顯示,燃料乙醇相比純汽油,碳排放減排超過一半, PM2.5排放減少四成以上。但有質疑指,生產乙醇汽油過程中所消耗的能量,比乙醇汽油本身所能提供的能量還要多。

有非政府組織認為,如果生產燃料乙醇技術沒有革命性突破的話,單純以糧食或飼料來製造,會衍生不少爭議。龔慧明指出,單單以乙醇燃油來取純汽油,想達致改善空氣質量是捉錯用神。

中國早在16年前,開始以試點方式推廣車用乙醇汽油,目前東北三省、安徽、河南等11個省份均有使用,佔全國汽油消售總量的兩成。全球而言,中國燃料乙醇使用量排名第三,位列在美國及巴西後。

