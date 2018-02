中共建議刪去國家主席連任限制 把習近平思想納憲

By

【i-CABLE】

新華社報道,中共中央委會員建議,刪去中國憲法當中國家主席及副主席不得連任超過兩屆的限制,同時把習近平思想寫入憲法。

習近平2013年出任國家主席,根據現行《中華人民共和國憲法》第79條第3款規定,”中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同,連續任職不得超過兩屆”。

新華社報道,中共中央委員會建議修憲,刪去「連續任職不得超過兩屆」的字眼。一旦通過,將於2023年完成第二個任期的習近平,可以繼續出任國家主席,最少至2028年。

另外,中央委員會建議,將”習近平新時代中國特色社會主義思想”寫入憲法,又新設國家監察委員會。

現時憲法寫明”社會主義制度是中華人民共和國的根本制度”,後加一句”中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵”,有關建議將提交至下月五日舉行的全國人大會議審議確認。

刪去國家主席任期的消息,是在週日下午4時左右,在新華社的英文網站公布,當時所有中國內地媒體都沒有像一般做法般,第一時間出即時報道,反而率先發出的都是外國媒體,做法非常罕見。

