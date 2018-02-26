中共建議刪去國家主席連任限制 把習近平思想納憲

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新華社報道，中共中央委會員建議，刪去中國憲法當中國家主席及副主席不得連任超過兩屆的限制，同時把習近平思想寫入憲法。

習近平2013年出任國家主席，根據現行《中華人民共和國憲法》第79條第3款規定，”中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆”。

新華社報道，中共中央委員會建議修憲，刪去「連續任職不得超過兩屆」的字眼。一旦通過，將於2023年完成第二個任期的習近平，可以繼續出任國家主席，最少至2028年。

另外，中央委員會建議，將”習近平新時代中國特色社會主義思想”寫入憲法，又新設國家監察委員會。

現時憲法寫明”社會主義制度是中華人民共和國的根本制度”，後加一句”中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵”，有關建議將提交至下月五日舉行的全國人大會議審議確認。

刪去國家主席任期的消息，是在週日下午4時左右，在新華社的英文網站公布，當時所有中國內地媒體都沒有像一般做法般，第一時間出即時報道，反而率先發出的都是外國媒體，做法非常罕見。

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