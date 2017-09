By

【i-CABLE】

全國人大常委會通過《國歌法》,10月1日生效。香港、澳門要把國歌法納入《基本法》附件三,在當地實施。

全國人大常委會以一146票贊成、一票棄權,通過《國歌法》,10月1日在中國生效,香港、澳門稍後都要實施。

《國歌法》規定八個主要唱國歌的場合,包括全國人大、政協會議開幕、閉幕、憲法宣誓儀式、升國旗、國家公祭、重大體育賽事等,法例規定唱國歌時,要肅立,舉止莊重。中小學要將國歌作為愛國主義教育內容。

在公共場合,故意篡改國歌歌詞、曲譜,以歪曲、貶損方式奏唱國歌,或以其他方式侮辱國歌,由公安機關作出警告或拘留十五日以下,如構成犯罪,依法追究刑事責任。

全國人大常委范徐麗泰相信,類似國旗及國徽法,《國歌法》都會透過本地立法在香港實施。她強調國歌法不是為了香港有些人唱國歌時喝倒彩而立法,是為了全中國而立法。

