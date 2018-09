中國調高個人免稅額 但納稅人實際收入或較稅改前少

By

【i-CABLE】

中國全國人大常委會最近通過《個人所得稅法修正案》,下年1月1日就會實施,當中個人免稅額提高到5,000元(人民幣),中國財政部部長指希望調整之後,可以減輕低收入人士的稅務負擔。

不過就有人發現稅制改革之後,稅雖然付少了,但以往可以只在交最低基準的社保費就被堵塞漏洞要付足,結果每月出糧時即使不用交稅,但獲得的實際收入可能還少過新稅法實施前。

全國人大常委會上週五通過《個人所得稅法修正案》,個人免稅額由月薪3,500元提高到5,000元,而且新增了各樣專項附加扣除,不少低收入人士都因此獲得減稅,財政部指稅改後,納稅人的比例將由44%降至15%。

不過有人計算過,在減稅後獲得的實際收入不但沒有增加,反而減少,當中關鍵就在於社會保障基金,稅改後社保繳納比例維持不變,以北京為例,繳付”五險一金”,企業須繳納僱員工資的30%,僱員則須繳納工資的20%,唯一改變就是社保將會由稅務部門統一徵收。

原來以前的社保由企業、銀行和社保局三方協議,由銀行代扣社保費用,所以部份企業會謊報員工工資,以最低工資為基準來繳交社保,但由稅務部門接手社保後,企業就很難再鑽空子。

另一方面,僱員所得的實際收入也會因此減少,假設一名北京市民的月薪是5,000元,在稅改前他需要繳交45元的個人所得稅,以最低工資1,800元為基準,再繳交330元的社保,他一個月的實際收入是4,625元,在稅改後他不用再交個人所得稅,但就要按實際工資5,000元為基準繳交920元的社保,淨收入只有4,080元,比稅改前少545元。

雖然收入減少了,但足額交社保的話,退休後獲派的養老金也會增加,因此也並非所有市民都抗拒,但對企業而言,稅改反而令社保變成另類繳稅。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。