中國調高個人免稅額 但納稅人實際收入或較稅改前少

By

【i-CABLE】

中國全國人大常委會最近通過《個人所得稅法修正案》，下年1月1日就會實施，當中個人免稅額提高到5,000元（人民幣），中國財政部部長指希望調整之後，可以減輕低收入人士的稅務負擔。

不過就有人發現稅制改革之後，稅雖然付少了，但以往可以只在交最低基準的社保費就被堵塞漏洞要付足，結果每月出糧時即使不用交稅，但獲得的實際收入可能還少過新稅法實施前。

全國人大常委會上週五通過《個人所得稅法修正案》，個人免稅額由月薪3,500元提高到5,000元，而且新增了各樣專項附加扣除，不少低收入人士都因此獲得減稅，財政部指稅改後，納稅人的比例將由44%降至15%。

不過有人計算過，在減稅後獲得的實際收入不但沒有增加，反而減少，當中關鍵就在於社會保障基金，稅改後社保繳納比例維持不變，以北京為例，繳付”五險一金”，企業須繳納僱員工資的30%，僱員則須繳納工資的20%，唯一改變就是社保將會由稅務部門統一徵收。

原來以前的社保由企業、銀行和社保局三方協議，由銀行代扣社保費用，所以部份企業會謊報員工工資，以最低工資為基準來繳交社保，但由稅務部門接手社保後，企業就很難再鑽空子。

另一方面，僱員所得的實際收入也會因此減少，假設一名北京市民的月薪是5,000元，在稅改前他需要繳交45元的個人所得稅，以最低工資1,800元為基準，再繳交330元的社保，他一個月的實際收入是4,625元，在稅改後他不用再交個人所得稅，但就要按實際工資5,000元為基準繳交920元的社保，淨收入只有4,080元，比稅改前少545元。

雖然收入減少了，但足額交社保的話，退休後獲派的養老金也會增加，因此也並非所有市民都抗拒，但對企業而言，稅改反而令社保變成另類繳稅。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。