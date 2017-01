中國發表白皮書 指美國難維持亞太安全

By

【i-CABLE】

中國政府發表亞太安全合作政策白皮書,當中不少篇幅都與中美關係有關,指美國即使是超級大國,都不能維持到亞太安全,而是要靠各國,特別是大國一同合作;又釋出善意,表明處理中、美關係的原則是不衝突、不對抗。

白皮書提到亞太地區面臨諸多不穩定、不確定因素,領土主權和海洋權益爭端繼續發酵,中國政府提出多項應對原則,首先各國要拋棄冷戰思維,中、小國家不應在大國之間選邊站隊,走「對話而不對抗,結伴而不結盟」的新路。

在軍事方面,中國會承擔更多國際地區安全責任,為亞太地區乃至世界,提供更多公共安全產品。對於領土和海洋權益爭議,應在尊重歷史事實的基礎上,根據公認的國際法和現代海洋法,包括《聯合國海洋法公約》所確定的基本原則和法律制度,通過直接相關的主權國家間的對話談判,尋求和平解決。

白皮書又提到中、美關係,指期待與美國新一屆政府共同努力,秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則,拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作,以建設性方式管控分歧。外交部副部長劉振民明確表示亞太安全不能只靠美國,中國亦要參與。

今次是中國首次發表亞太安全合作政策白皮書,內容頗為廣泛,包括南海問題、朝鮮半島、中日、中印關係以至反恐都有提及。劉振民表示在此時發表,是因為裡面的新政策、新理念,都是在十八大、過去這四年來所累積的,目的是倡議通過合作,建構亞太安全。

