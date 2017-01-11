中國發表白皮書 指美國難維持亞太安全

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中國政府發表亞太安全合作政策白皮書，當中不少篇幅都與中美關係有關，指美國即使是超級大國，都不能維持到亞太安全，而是要靠各國，特別是大國一同合作；又釋出善意，表明處理中、美關係的原則是不衝突、不對抗。

白皮書提到亞太地區面臨諸多不穩定、不確定因素，領土主權和海洋權益爭端繼續發酵，中國政府提出多項應對原則，首先各國要拋棄冷戰思維，中、小國家不應在大國之間選邊站隊，走「對話而不對抗，結伴而不結盟」的新路。

在軍事方面，中國會承擔更多國際地區安全責任，為亞太地區乃至世界，提供更多公共安全產品。對於領土和海洋權益爭議，應在尊重歷史事實的基礎上，根據公認的國際法和現代海洋法，包括《聯合國海洋法公約》所確定的基本原則和法律制度，通過直接相關的主權國家間的對話談判，尋求和平解決。

白皮書又提到中、美關係，指期待與美國新一屆政府共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作，以建設性方式管控分歧。外交部副部長劉振民明確表示亞太安全不能只靠美國，中國亦要參與。

今次是中國首次發表亞太安全合作政策白皮書，內容頗為廣泛，包括南海問題、朝鮮半島、中日、中印關係以至反恐都有提及。劉振民表示在此時發表，是因為裡面的新政策、新理念，都是在十八大、過去這四年來所累積的，目的是倡議通過合作，建構亞太安全。

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