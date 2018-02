By

【i-CABLE】

兩名男子早前在南京抗日碉堡遺址前,身穿仿制二戰時期,日本軍服拍照之後放上聊天群組,經轉發後引起網上熱議。

南京警方調查後,分別在四川及江蘇將兩名涉事男子拘捕,兩人年齡分別是22歲及25歲,警方指他們的行為已構成”尋釁滋事”罪,被判處行政拘留15日。

