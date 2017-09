By

【i-CABLE】

中國商務部及工商總局公告,限令境內的北韓企業120天內關閉。

公告指,是為執行兩週前通過的聯合國安理會決議案,作出有關決定,涉及北韓機構或個人在中國設立的合資、合作或外資企業。

公告沒透露受影響的企業數目,至於中國企業在海外與北韓合資、合作的企業也要關閉,但經安理會相關委員會批准豁免的項目,包括非盈利、非商業公用事業,可向相關商務主管部門申請豁免。

