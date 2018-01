萬豪酒店問卷風波續發酵 Zara等國際品牌受牽連

By

萬豪酒店的電子問卷調查把港澳台、西藏放入國家一欄的事,即使酒店再三道歉,都平息不到事件。聲討的氣氛越演越烈,而且還掀起找錯處的熱潮,發現更多外資公司有類似問題,而出手的就是經常出來捍衛國家人民尊嚴的《環球時報》。 萬豪風波擴展到其他國際品牌,一直對其窮追猛打的《環球時報》拉上更多品牌,成為「下一個萬豪」。 美國達美航空被指中文網頁國家一欄加上了台灣和西藏,Zara中文網在衣物回收介紹中,把台灣稱為「國家」,美國醫療科技公司美敦力中文網就把英文Taiwan譯成「中華民國」和其他國家並列,被部分內地網民抨擊賺國人的錢,傷國人的心,這些企業應該「請」出中國,目前三間企業都分別被國家民航局和上海網信辦責令整改及公開道歉. 事件亦上升至外交層面。外交部發言人在例行記者會上作出回應,而觸發事件的萬豪方面被責令關閉中文網站和手機應用程式一星期之後,中文網站目前顯示正在更新,想預訂的話要打電話或登入英文版網站,又重申集團尊重中國的主權和領土完整,絕不支持任何損害中國主權和領土完整的任何分裂組織。 這個聲明是回應官方《環球時報》星期四在微博的另一則網帖,指萬豪國際集團旗下一個 Twitter帳號點讚了,被形容是「藏獨帳號」的,「西藏之友」發布的一則網帖,內容是感謝萬豪在問卷中把西藏列入國家,報道隨即引來官媒和應,人民日報和新華社微信公眾號都引述網民評論,指萬豪一邊在微博向內地網民道歉,一邊就在Twitter為藏獨點讚,到底是想怎麼樣,事件愈鬧愈大。 萬豪國際集團總裁親自發道歉信,重申集團尊重中國主權和領土完整,但在工作中出現了兩次與理念背道而馳的失誤,總裁為傷害中國人民的感情誠懇致歉,但仍被新華社引網民言論,指對萬豪遲來的道歉「不買帳」。 而在民間,部分內地預訂平台就把萬豪旗下的喜來登、麗思卡爾頓和威斯汀等酒店下架,亦有網民號召到萬豪旗下酒店拉橫額抗議,但風波之下,萬豪在美國納斯達克的股價仍逆勢上升。

