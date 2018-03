中美據報就貿易分歧秘密談判 中國稱經濟恐嚇行不通

By

中美據報就貿易分歧磋商,美國財長姆欽致函副總理劉鶴,列出美方多項要求,包括中國減少對美國進口汽車徵稅及進一步開放金融市場等。報道指姆欽考慮訪華進行談判,中國外交部表示,中國願意與美方會談,但強調經濟恐嚇和霸權已經行不通。

如箭在弦的中美貿易戰可能有轉機,美國財政部表示,財長姆欽上週六致電中國副總理劉鶴談及美國對華貿易逆差,雙方同意繼續對話,尋求兩國也同意的方法減少逆差。

《華爾街日報》則報道,中美已經秘密展開貿易談判,姆欽和美國貿易代表萊特希澤上星期去信劉鶴,列出特朗普政府多項明確要求,包括下調對美國進口汽車徵收的關稅,要求中國增加採購美國的半導體產品,以及對美國公司進一步開放金融領域。

報道引述知情人士稱,姆欽正考慮親身到北京與中方談判。不過姆欽重申,美國不怕與中國打貿易戰,在雙方達成協議前,會繼續推動向中國產品,徵收高達600億美元關稅的措施。

中國外交部指中方願意與美方會談,但美國的經濟恐嚇和霸權已經行不通,必須相互尊重、平等互利,透過談判解決貿易分歧。

