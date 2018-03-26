中美據報就貿易分歧秘密談判 中國稱經濟恐嚇行不通

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中美據報就貿易分歧磋商，美國財長姆欽致函副總理劉鶴，列出美方多項要求，包括中國減少對美國進口汽車徵稅及進一步開放金融市場等。報道指姆欽考慮訪華進行談判，中國外交部表示，中國願意與美方會談，但強調經濟恐嚇和霸權已經行不通。

如箭在弦的中美貿易戰可能有轉機，美國財政部表示，財長姆欽上週六致電中國副總理劉鶴談及美國對華貿易逆差，雙方同意繼續對話，尋求兩國也同意的方法減少逆差。

《華爾街日報》則報道，中美已經秘密展開貿易談判，姆欽和美國貿易代表萊特希澤上星期去信劉鶴，列出特朗普政府多項明確要求，包括下調對美國進口汽車徵收的關稅，要求中國增加採購美國的半導體產品，以及對美國公司進一步開放金融領域。

報道引述知情人士稱，姆欽正考慮親身到北京與中方談判。不過姆欽重申，美國不怕與中國打貿易戰，在雙方達成協議前，會繼續推動向中國產品，徵收高達600億美元關稅的措施。

中國外交部指中方願意與美方會談，但美國的經濟恐嚇和霸權已經行不通，必須相互尊重、平等互利，透過談判解決貿易分歧。

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