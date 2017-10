中共十九大主席團通過候選人名單 開兩次會才完成

【i-CABLE】

中共十九大進入最後階段,各個代表團完成了中央委員、候補委員以及中紀委委員的預選,主席團亦開會通過候選人名單,這三份名單將會直接影響下屆的人事安排,而且有一點值得留意,今屆主席團開了兩次會,才定出候選人名單,比上屆十八大多開一次會議。

大會主席團分別在星期日晚上和星期一上午,召開了第三和第四次會議,兩次會議都由習近平主持,定出新一屆中央委員會委員、候補委員和中紀委委員候選人名單草案,下午再提交各代表團醞釀,準備在星期二的閉幕大會上投票通過。

在此之前,大會主席團這三份名單的預備人選提交各代表團醞釀,由星期日下午開始,分別進行預選。

按照大會選舉辦法的規定,預選採用差額選舉辦法差額比例均多於百分之八。

官方媒體報道,整個預選工作在大會主席團的領導下,在總監票人、監票人的監督下,嚴格按照大會選舉辦法進行,預選結果合法、有效。

當局稱各代表在討論時認為,這個名單是經過嚴密的組織程式,充分發揚黨內民主產生的集中了各地區、各部門、各條戰線、各個行業中黨的執政骨幹和優秀代表,整體素質優良、結構比較合理,分佈比較均衡,群眾基礎比較好,是一個考慮比較周全的方案。

和五年前的十八大相比,當時的主席團只開了一次會,就通過了候選人名單草案,但今次就要開兩次會,其中代表團預選,更一直進行到星期一上午。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。