中共十九大主席團通過候選人名單 開兩次會才完成

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中共十九大進入最後階段，各個代表團完成了中央委員、候補委員以及中紀委委員的預選，主席團亦開會通過候選人名單，這三份名單將會直接影響下屆的人事安排，而且有一點值得留意，今屆主席團開了兩次會，才定出候選人名單，比上屆十八大多開一次會議。

大會主席團分別在星期日晚上和星期一上午，召開了第三和第四次會議，兩次會議都由習近平主持，定出新一屆中央委員會委員、候補委員和中紀委委員候選人名單草案，下午再提交各代表團醞釀，準備在星期二的閉幕大會上投票通過。

在此之前，大會主席團這三份名單的預備人選提交各代表團醞釀，由星期日下午開始，分別進行預選。

按照大會選舉辦法的規定，預選採用差額選舉辦法差額比例均多於百分之八。

官方媒體報道，整個預選工作在大會主席團的領導下，在總監票人、監票人的監督下，嚴格按照大會選舉辦法進行，預選結果合法、有效。

當局稱各代表在討論時認為，這個名單是經過嚴密的組織程式，充分發揚黨內民主產生的集中了各地區、各部門、各條戰線、各個行業中黨的執政骨幹和優秀代表，整體素質優良、結構比較合理，分佈比較均衡，群眾基礎比較好，是一個考慮比較周全的方案。

和五年前的十八大相比，當時的主席團只開了一次會，就通過了候選人名單草案，但今次就要開兩次會，其中代表團預選，更一直進行到星期一上午。

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