傳真社報道台山核電站有組件破裂 投產日期或押後

由中法合資建造、距離香港 130 公里的台山核電站,原定今年年底投產,不過已經到12月中,仍未有消息,究竟發生什麼事?

傳真社報道,核電站一號機組其中一件發電系統的關鍵組件,於投產前的測試當中破裂,要整個更換,投產日期可能要押後。

組件破裂,會否造成安全問題呢?相信不少人都會有這個疑問,不過記者實地觀察,當局未有準備疏散居民,亦未見有加強保安措施。

傳真社報道,距離香港130公里的台山核電站,一號機組一件發電系統組件除氧器焊接出現問題,投產測試中破裂,需要整個更換。

傳真社指除氧器是核電站的二級迴路設備,屬於關鍵組件。它透過加熱去除水中的氧氣,熱水再經處理,便成為發電用的高壓蒸氣。

報道引述消息人士指,承辦製造除氧器的哈爾濱電氣集團代表,10月底曾赴台山,商討如何重新製造和更換組件,相信原本年底投產的日期要延期。

有份興建台山核電廠的中國廣核電力股份有限公司就回應指,除氧器不屬於核安全相關系統,常規的火電廠也有同類設備。

對於除氧器的局部缺陷,公司採取了更換措施,相關工作已接近結束。中廣核電力會以安全第一、品質第一為目標,推進項目建設。

內地傳媒近日報道,國家核安全局局長劉華在上周曾到台山核電現場,參觀涉事的一號機組主控室,以及反應堆和燃料廠房,同時詳細查看一號機組熱試後的工作進展情況。

不過,有環保團體指,當局在處理台山核電廠的安全隱患方面,透明度一直很低,未能釋除公眾疑慮,認為在調查清楚事故前都不應該投產。

記者到核電廠看過,事件曝光後,現場仍然平靜,看不到特別加強保安措施,核電廠旁邊的欽頭村亦沒有仼何的疏散準備。那到底居民擔不擔心安全問題?有核電廠的員工家屬指,工廠的運作是安全的。

在核電廠附近的村莊,原本很多在這裡居住的居民已經搬走,很多房子十室九空,留下的也是外省人,經營食肆或賣生活用品,給在核電廠工作的人員使用。

