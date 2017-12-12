傳真社報道台山核電站有組件破裂 投產日期或押後

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由中法合資建造、距離香港 130 公里的台山核電站，原定今年年底投產，不過已經到12月中，仍未有消息，究竟發生什麼事？

傳真社報道，核電站一號機組其中一件發電系統的關鍵組件，於投產前的測試當中破裂，要整個更換，投產日期可能要押後。

組件破裂，會否造成安全問題呢？相信不少人都會有這個疑問，不過記者實地觀察，當局未有準備疏散居民，亦未見有加強保安措施。

傳真社報道，距離香港130公里的台山核電站，一號機組一件發電系統組件除氧器焊接出現問題，投產測試中破裂，需要整個更換。

傳真社指除氧器是核電站的二級迴路設備，屬於關鍵組件。它透過加熱去除水中的氧氣，熱水再經處理，便成為發電用的高壓蒸氣。

報道引述消息人士指，承辦製造除氧器的哈爾濱電氣集團代表，10月底曾赴台山，商討如何重新製造和更換組件，相信原本年底投產的日期要延期。

有份興建台山核電廠的中國廣核電力股份有限公司就回應指，除氧器不屬於核安全相關系統，常規的火電廠也有同類設備。

對於除氧器的局部缺陷，公司採取了更換措施，相關工作已接近結束。中廣核電力會以安全第一、品質第一為目標，推進項目建設。

內地傳媒近日報道，國家核安全局局長劉華在上周曾到台山核電現場，參觀涉事的一號機組主控室，以及反應堆和燃料廠房，同時詳細查看一號機組熱試後的工作進展情況。

不過，有環保團體指，當局在處理台山核電廠的安全隱患方面，透明度一直很低，未能釋除公眾疑慮，認為在調查清楚事故前都不應該投產。

記者到核電廠看過，事件曝光後，現場仍然平靜，看不到特別加強保安措施，核電廠旁邊的欽頭村亦沒有仼何的疏散準備。那到底居民擔不擔心安全問題？有核電廠的員工家屬指，工廠的運作是安全的。

在核電廠附近的村莊，原本很多在這裡居住的居民已經搬走，很多房子十室九空，留下的也是外省人，經營食肆或賣生活用品，給在核電廠工作的人員使用。

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