【i-CABLE】

中國人民銀行行長易綱表示,中國完全可以防範中美貿易爭端的金融風險。

易綱出席中國發展高層論壇時,被問到中美貿易問題導致全球金融市場大幅波動,人行會如何應對,易綱表示若果有外部衝擊,市場波動「傳染」到中國、中國的銀行體系、證券市場等,可以完全化解風險。

他指中國面臨潛在金融風險,包括部分國有企業的槓桿居高不下,及地方政府隱形債務問題等,人行會做好防範風險的攻堅戰,保持整個金融業穩定。

