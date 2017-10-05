中國乒乓球國家隊球手訪灣區 李孟賢和美中球員切磋球技（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

中國乒乓球國家隊一批年青球手獲邀首次來到灣區，跟本地球手做技術交流，中美雙方的球隊週三來到舊金山市政廳，和市長李孟賢切磋球技。

李孟賢表示，他自小打乒乓球，在大學參加過比賽，現在間中會打下球，他還有私人乒乓球教練，幫他開會時保持反應快，與中國國家隊球員都磋了好幾十球。

市長李孟賢說：”我是市長，他們不曉得太早打敗我會怎樣，當然友誼第一，我們喜歡這種關係，作為國際城市，歡迎任何人來，他們來玩，也彼此學習。”

美國乒乓球協會每年都會派球員去到中國做技術交流，不過今年就是第一次有中國隊球員 飛來灣區交流。

中國隊乒乓球教練于洋說：”乒乓球在中國國內和世界是很領先的，我們就是要把最先進，以快為主，把方法、訓練方法、理念，教給教綀和運動員，讓他們能受到中國乒乓球先進在哪。”

來自中國、加拿大，還有本地等一共20名球員，將會在Milpitas市印度社區中心ICC參加約一星期訓練營，本地球手張安（Lily Zhang）在2014年夏季奧運，為美國隊贏得首面銅牌，又在2012年取得北美洲女單冠軍，她都說中國隊的水平非常高。

張安說：”我記得有次暑假去中國受訓，非常辛苦，第一日暈倒，因為跟不上水平。”

她希望今次從中國隊學到更多，展望2020東京奧運奪金，今年21歲的她，正就讀柏克萊加大。

張安說：”我現在上大學，然後繼續去代表美國去打球，打到還可以，所以學業和夢想可以一起追，不用放棄夢想。”

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