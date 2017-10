中國乒乓球國家隊球手訪灣區 李孟賢和美中球員切磋球技（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

中國乒乓球國家隊一批年青球手獲邀首次來到灣區,跟本地球手做技術交流,中美雙方的球隊週三來到舊金山市政廳,和市長李孟賢切磋球技。

李孟賢表示,他自小打乒乓球,在大學參加過比賽,現在間中會打下球,他還有私人乒乓球教練,幫他開會時保持反應快,與中國國家隊球員都磋了好幾十球。

市長李孟賢說:”我是市長,他們不曉得太早打敗我會怎樣,當然友誼第一,我們喜歡這種關係,作為國際城市,歡迎任何人來,他們來玩,也彼此學習。”

美國乒乓球協會每年都會派球員去到中國做技術交流,不過今年就是第一次有中國隊球員 飛來灣區交流。

中國隊乒乓球教練于洋說:”乒乓球在中國國內和世界是很領先的,我們就是要把最先進,以快為主,把方法、訓練方法、理念,教給教綀和運動員,讓他們能受到中國乒乓球先進在哪。”

來自中國、加拿大,還有本地等一共20名球員,將會在Milpitas市印度社區中心ICC參加約一星期訓練營,本地球手張安(Lily Zhang)在2014年夏季奧運,為美國隊贏得首面銅牌,又在2012年取得北美洲女單冠軍,她都說中國隊的水平非常高。

張安說:”我記得有次暑假去中國受訓,非常辛苦,第一日暈倒,因為跟不上水平。”

她希望今次從中國隊學到更多,展望2020東京奧運奪金,今年21歲的她,正就讀柏克萊加大。

張安說:”我現在上大學,然後繼續去代表美國去打球,打到還可以,所以學業和夢想可以一起追,不用放棄夢想。”

