【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市政府週五升起五星紅旗,慶祝中華人民共和國國慶,市長李孟賢和中國駐舊金山總領事羅林泉主持升旗儀式。

升旗儀式在市長辦公室的露台舉行,出席的有市長李孟賢、中國駐舊金山總領事羅林泉夫婦、舊金山市府禮賓司,以及中華總商會、中華總會館和ChinaSF等機構的代表。

自從Willie Brown擔任舊金山市長時,就開始每年在市政府舉行升旗儀式,慶祝中國國慶。

週四晚州長布朗也有出席中領館的國慶酒會,州長布朗並在酒會宣布,加州有意參與中國一帶一路計劃。

