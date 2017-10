中國人大建議刑法加條文 侮辱國歌最多判3年以下有期徒刑

中國全國人大常委會審議將《國歌法》納入《基本法》附件三,要求香港及時完成本地立法,切實執行,草案沒有提及要設追溯期,另外又建議在中國內地刑法中加入條文,侮辱國歌情節嚴重,可判處3年以下有期徒刑。

在中國內地實施一個月的《國歌法》,規定侮辱國歌的由公安機關警告,或處以15日以下拘留,並可依法追究刑事責任。

人大常委會建議寫清楚刑責,刑法第299條原本規定,毀損、踐踏國旗國徽等行為,可以判處3年以下有期徒刑,拘役、管制或者剝奪政治權利,修訂後會加上在公共場合故意篡改國歌歌詞、曲譜,以歪曲、貶損方式奏唱國歌,或者以其他方式侮辱國歌,情節嚴重的跟侮辱國旗國徽看齊,可處罰3年以下有期徒刑。

人大常委會並審議將《國歌法》納入香港《基本法》附件三,全國人大常委法工委副主任張榮順表示,近年香港發生了一些不尊重國歌的事件,挑戰一國兩制原則和社會價值底線,引起包括香港居民在內的全國人民極大憤慨,在香港實施《國歌法》,更加有迫切性和現實重要性,草案沒有列明本地立法時限,亦沒有提及要設追溯期。

目前違反香港的國旗及國徽條例,最高罰款5萬港元和監禁3年,港區全國人大代表葉國謙估計《國歌法》在本地立法後刑責相若。

