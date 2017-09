全球第二長壽熊貓巴斯過身 遺體將製標本展出（視頻）

【i-CABLE】

大熊貓作為國寶,萬千寵愛在一身,特別姈貴,福建一隻曾經好出名的熊貓過身,可謂是熊貓界的人瑞,且回顧下其一生。

37歲高齡的巴斯,是全球第二長壽的圈養大熊貓,僅次於去年離世、住在香港的佳佳。

雌性的巴斯1980年在四川出生,4歲時意外掉入冰河,被村民救起,輾轉送到到海峽大熊貓研究交流中心,一住就是33年。

1990年,巴斯成為了北京亞運會吉祥物盼盼的原型。巴斯因此而成名,之後一年更上了央視的春晚表演舉啞鈴、踩單車,十八般武藝樣樣齊。

相當於人類百多歲的巴斯,近年健康轉差,患有白內障及高血壓,今年6月確診肝硬化及腎衰竭,飼養員要24小時照顧牠,增加食物中的營養濃度,多點為牠按摩,但情況並沒好轉。

到8月,巴斯的健康急劇惡化,護理團隊只能夠為牠吊鹽水維持著營養,可惜巴斯不能度過危險期,在星期三上午8時50分離世,陪伴牠多年的大熊貓中心主任,亦很難過。

巴斯的遺體將會製成標本,安放在正在籌建中的「巴斯博物館」。

