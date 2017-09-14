全球第二長壽熊貓巴斯過身 遺體將製標本展出（視頻）

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大熊貓作為國寶，萬千寵愛在一身，特別姈貴，福建一隻曾經好出名的熊貓過身，可謂是熊貓界的人瑞，且回顧下其一生。

37歲高齡的巴斯，是全球第二長壽的圈養大熊貓，僅次於去年離世、住在香港的佳佳。

雌性的巴斯1980年在四川出生，4歲時意外掉入冰河，被村民救起，輾轉送到到海峽大熊貓研究交流中心，一住就是33年。

1990年，巴斯成為了北京亞運會吉祥物盼盼的原型。巴斯因此而成名，之後一年更上了央視的春晚表演舉啞鈴、踩單車，十八般武藝樣樣齊。

相當於人類百多歲的巴斯，近年健康轉差，患有白內障及高血壓，今年6月確診肝硬化及腎衰竭，飼養員要24小時照顧牠，增加食物中的營養濃度，多點為牠按摩，但情況並沒好轉。

到8月，巴斯的健康急劇惡化，護理團隊只能夠為牠吊鹽水維持著營養，可惜巴斯不能度過危險期，在星期三上午8時50分離世，陪伴牠多年的大熊貓中心主任，亦很難過。

巴斯的遺體將會製成標本，安放在正在籌建中的「巴斯博物館」。

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