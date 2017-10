中國十九大前軍隊人事變動令人關注

【i-CABLE】

軍隊權力可以說是政權的重要一部份,所以十九大前,軍隊的人事變動令人關注,總結現時的名單,8名中央軍委成員中,7名已經卸除兼任職務,新一代的繼任人亦已就緒,甚至對軍委副主席的架構有所啟示。

中國《財新網》報道,自從中央推行軍隊改革之後,經過過去一年的人事調整,不少部門已完成新老交接,一批具有實戰經歷,在執行險重任務中,表現突出的年輕將領走上重要領導崗位。

報道指出,在最受矚目的中央軍委委員層面,在十九大召開前夕,8名現任委員,除了68歲的常萬全繼續兼任國防部長,需到明年3月新一屆政府換屆時調整外,其餘7人都已經卸除兼任職務,繼任者亦已就位,他們都是上世紀50年代出生,年齡由59至64歲不等,

報道特別指出,卸除兼任職務的7名軍委委員,有尚未到退休年齡的67歲的張又俠,以及63歲的魏鳳和,其中張又俠是開國上將張宗遜的兒子,曾兩次參與對越作戰,而魏鳳和則是最年輕的中央軍委委員。

早前有消息指,張又俠和魏鳳和在十九大之後,將會升任中央軍委副主席,除了軍委委員層面,報道指在中央軍委各職能部門,各戰區、兵種、軍事院校中,也有約20名主官調整。

