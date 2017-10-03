中國十九大前軍隊人事變動令人關注

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軍隊權力可以說是政權的重要一部份，所以十九大前，軍隊的人事變動令人關注，總結現時的名單，8名中央軍委成員中，7名已經卸除兼任職務，新一代的繼任人亦已就緒，甚至對軍委副主席的架構有所啟示。

中國《財新網》報道，自從中央推行軍隊改革之後，經過過去一年的人事調整，不少部門已完成新老交接，一批具有實戰經歷，在執行險重任務中，表現突出的年輕將領走上重要領導崗位。

報道指出，在最受矚目的中央軍委委員層面，在十九大召開前夕，8名現任委員，除了68歲的常萬全繼續兼任國防部長，需到明年3月新一屆政府換屆時調整外，其餘7人都已經卸除兼任職務，繼任者亦已就位，他們都是上世紀50年代出生，年齡由59至64歲不等，

報道特別指出，卸除兼任職務的7名軍委委員，有尚未到退休年齡的67歲的張又俠，以及63歲的魏鳳和，其中張又俠是開國上將張宗遜的兒子，曾兩次參與對越作戰，而魏鳳和則是最年輕的中央軍委委員。

早前有消息指，張又俠和魏鳳和在十九大之後，將會升任中央軍委副主席，除了軍委委員層面，報道指在中央軍委各職能部門，各戰區、兵種、軍事院校中，也有約20名主官調整。

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