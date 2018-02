中國解放軍成功測試陸基中段反導攔截技術（視頻）

【i-CABLE】

中國解放軍宣布成功測試陸基中段反導攔截技術,是歷來第三次通過有關試驗。中國國防部強調,測試不針對任何國家,但有分析指,中方這次試驗有回應美國核武策略報告中,表明降低美軍使用核武門檻的意味。

解放軍繼2010及2013年成功試驗陸基中段反導攔截技術後,週一再在境內測試這項技術,聲稱達到預期目的。

網上流傳多幅據報是網民在新疆拍到的相,看到懷疑由試驗產生的雲團,但無法證實是否與試驗有關。

陸基中段反導技術,用於攔截處於飛行中段的彈道導彈,一般而言,當洲際彈道導彈發射後,直至飛出大氣層前,都會處於加速狀態,垂直攔截難度最低。但由於要掌握詳細發射情報及在發射場附近部署攔截系統,故基本上無法攔截。

中段攔截便是待洲際導彈飛出大氣層,穩定飛行,而且還未放出彈頭時,以撞擊方式摧毀導彈,雖然大部分國家的反導系統都是針對這階段的彈道導彈,但也未能保證百分百命中率。

美國及日本上月底則以「標準三型」反導導彈試驗陸基中段攔截技術,結果無法捕捉目標。

中國國防部強調,這次試驗屬防禦性質不針對任何國家,但鑑於美國在日前發表的《核態勢評估報告》中,批評中國不斷加強核力量,並表明降低美軍使用核武的門檻,有內地軍事專家估計,測試是要回應美國的報告。

