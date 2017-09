By

台灣民進黨前黨工李明哲被大陸當局拘留近半年,案件將於湖南開審,他的妻子接到電話,要求她立即前往大陸。

李明哲今年三月,在澳門過境珠海時被扣查,之後被指觸犯顛覆國家政權罪,一直拘留至今。

李凈瑜在支援團體陪同下,於立法院召開記者會,表示至今仍未知道李明哲被關押的地點,但查到致電的「律師」,是湖南岳陽市第七屆人大代表。李凈瑜表示,不會放棄見到李明哲的一絲希望。

李凈瑜曾在今年四月打算前往北京,到桃園機場時,才有航空公司職員告訴她,大陸公安部已註銷其台胞證,又要求她不要到北京,否則就會播放李明哲的認罪片段。

大陸國台辦指,李明哲案將會於湖南岳陽市中級法院開庭審理,李明哲已委託兩名律師擔任辯護人,律師已獲准通知李明哲家屬,有關於法庭旁聽事宜,但國台辦沒有交代確實的審訊日期,亦未有回應會否向李凈瑜批出證件。

