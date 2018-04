By

傳中國內地正考慮利用人民幣貶值,應對與美國的貿易爭端,消息拖累人民幣匯價急挫。

彭博引述消息人士指,會考慮以循序漸進方式將人民幣貶值,不會一次性貶值,以減低對金融市場的衝擊。

高級官員正評估人民幣貶值對出口及經濟的影響,以及分析不同貶值幅度的影響,亦正評估若中美達成協議,對出口造成限制,是否需要利用人民幣貶值減低對經濟的衝擊。

知情人士指,最終是否貶值由最高領導層決定,同時亦取決於中美貿易爭拗的進展。

