中國股市隨大市暴跌 一週蒸發4萬億人民幣（視頻）

近期全球股市暴跌,中國都不例外,有人計過一星期蒸發4萬億人民幣。對股市不認識的人,可能覺得這些只是數字遊戲,但問題是今次股市大跌其中一個原因,是背後反映出實體經濟非常疲弱。

全球股市暴跌,但都不夠中國股市慘烈,A股在一個星期內蒸發了4萬億元財富,平均每個股民蝕兩萬元。

股評人紛紛要求中央出手救市,就算政府不放水,都要放寬最近推出的監管措施,究竟是否因為監管過嚴而暴跌呢?

根據統計局公布最新的數據,政府經常強調拉動經濟的三頭馬車,同時出現停止增長。

首先是貿易順差,雖然對美國順差不斷擴大,但2017年整體增幅已連續兩年倒退,單看跌幅計是自十年前金融風暴後最差的一年,拉動經濟主力固定資產投資,由2009年高峰期30%,一直下跌,到2017年只剩下4.2%增幅。

至於人均消費支出,亦都是1998年亞洲金融風暴以來最差的,只增加半成多一點,過去20年,這三個類別的增長數字都是評估中國經濟走向相當重要的參考。

有學者指,現在三個經濟引擎同時熄火,所以對中國經濟前景不感樂觀。

