中國股市隨大市暴跌 一週蒸發4萬億人民幣（視頻）

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近期全球股市暴跌，中國都不例外，有人計過一星期蒸發4萬億人民幣。對股市不認識的人，可能覺得這些只是數字遊戲，但問題是今次股市大跌其中一個原因，是背後反映出實體經濟非常疲弱。

全球股市暴跌，但都不夠中國股市慘烈，A股在一個星期內蒸發了4萬億元財富，平均每個股民蝕兩萬元。

股評人紛紛要求中央出手救市，就算政府不放水，都要放寬最近推出的監管措施，究竟是否因為監管過嚴而暴跌呢？

根據統計局公布最新的數據，政府經常強調拉動經濟的三頭馬車，同時出現停止增長。

首先是貿易順差，雖然對美國順差不斷擴大，但2017年整體增幅已連續兩年倒退，單看跌幅計是自十年前金融風暴後最差的一年，拉動經濟主力固定資產投資，由2009年高峰期30%，一直下跌，到2017年只剩下4.2%增幅。

至於人均消費支出，亦都是1998年亞洲金融風暴以來最差的，只增加半成多一點，過去20年，這三個類別的增長數字都是評估中國經濟走向相當重要的參考。

有學者指，現在三個經濟引擎同時熄火，所以對中國經濟前景不感樂觀。

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