中國降低日用消費品及汽車進口關稅

中國週日起降低了日用消費品和汽車進口關稅,包括食品、服裝等,平均稅率下降超過一半。不過有學者分析,這次減稅影響有限,特別是對美國。

7月1日起中國降低日用消費品和汽車進口關稅,包括食品、服裝鞋帽、家具用品等八類日用消費品,涉及1,400多個稅項的進口關稅的平均稅率,由15.7%下降為6.9%,平均降幅約為 55% .其中藥品類稅目降稅幅度最高,達近九成二。

單單按上半年服裝鞋帽類商品徵收的關稅測算,已經會少收超過30億元人民幣。

而汽車關稅亦由原來的25%及20%降至15%,部份汽車零件進口關稅由8%至25%降至6%,推算合共少收528億元人民幣。

有學者認為今次調低汽車進口關稅,對外國車企來說意義不大,因為進口汽車還要面對更重的稅項。

其實今次降入口汽車關稅,對美國汽車商完全無作用,因為中國已宣布在7月6日起,向價值340億美元的美國進口商品徵收25%的報復性關稅。

一減一加,美國進口車最後關稅將會由原先的25%,提升至40%。

