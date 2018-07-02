中國降低日用消費品及汽車進口關稅

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中國週日起降低了日用消費品和汽車進口關稅，包括食品、服裝等，平均稅率下降超過一半。不過有學者分析，這次減稅影響有限，特別是對美國。

7月1日起中國降低日用消費品和汽車進口關稅，包括食品、服裝鞋帽、家具用品等八類日用消費品，涉及1,400多個稅項的進口關稅的平均稅率，由15.7%下降為6.9%，平均降幅約為 55% ．其中藥品類稅目降稅幅度最高，達近九成二。

單單按上半年服裝鞋帽類商品徵收的關稅測算，已經會少收超過30億元人民幣。

而汽車關稅亦由原來的25%及20%降至15%，部份汽車零件進口關稅由8%至25%降至6%，推算合共少收528億元人民幣。

有學者認為今次調低汽車進口關稅，對外國車企來說意義不大，因為進口汽車還要面對更重的稅項。

其實今次降入口汽車關稅，對美國汽車商完全無作用，因為中國已宣布在7月6日起，向價值340億美元的美國進口商品徵收25%的報復性關稅。

一減一加，美國進口車最後關稅將會由原先的25%，提升至40%。

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