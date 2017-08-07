解放軍黃海渤海大規模演習 分析指為震懾美國南韓（視頻）

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北韓接連試射洲際導彈，國際加強制裁之際，解放軍三大艦隊在黃海、渤海舉行大規模演習。有分析指中方目的是震懾美國和南韓，以及穩定朝鮮半島局勢。

水面艦艇齊射反艦導彈，官方報道指，演習共發射了各類型導彈數十枚，片段中還看到相信是鷹擊62型、這款早前在閱兵亮相的岸基反艦導彈。這次動員的武器，海、陸、空都覆蓋，空警200預警機在空中以相控陣雷達搜索敵人。

戰機及潛艇也有出動，這次是軍隊規模結構和力量編成改革後，海軍首次組織三大艦隊在黃海及渤海同時演習，以紅藍兩陣攻防對抗的形式，演練兵種合同對海、對陸突擊、制空攔截等項目。解放軍高層，包括海軍司令員沈金龍等，都有參與演習。

雖然官方指演習是年度訓練計劃例行安排，但有分析指，目的除了震懾美、韓以穩定朝鮮半島局勢，並應對美國加派航母到區內，亦有強硬應對與印度的邊界糾紛的意味。