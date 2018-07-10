諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞獲准往德國柏林治病

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諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，獲准離開中國後飛抵德國柏林，她的弟弟劉暉在北京送機，形容劉霞心情激動。而外交部表示，劉霞是按個人意願到德國治病。

劉霞由北京飛抵芬蘭赫爾辛基機場轉機前往柏林時，接機的朋友為她拍下多張照片，照片中的她笑容燦爛，精神奕奕。

劉霞在香港時間星期二晚上大約11時抵達柏林，但沒有經一般旅客通道步出機場，當地的關注人權組到場歡迎，但都見不到她。劉霞是在星期二上午離開北京，她的弟弟劉暉親自到機場送機。

劉暉感謝關心和幫助過劉霞的人，希望她以後平安快樂。

對於外界形容他留下在北京等同做人質，劉暉指與官方有溝通，他指劉霞喜歡安靜，去德國是養病，相信不會高調開記者會，又呼籲劉霞的朋友分批去探望她。外交部表示劉霞是出國治病。

劉曉波2009年因煽動顛覆國家政權罪被判監11年，劉霞就在一年後，即劉曉波獲頒發諾貝爾和平獎後開始被軟禁家中。

2012年，她的好友成功接觸她，但其後劉霞的弟弟劉暉就被當局以詐騙罪判刑11年。

在軟禁期間，劉霞的父母先後離世，劉曉波亦在去年因末期肝癌過身，當時官方有發布劉霞出席喪禮和海葬的情況。

而今年年初開始不斷有消息傳出，指劉霞可以在兩會之後出國，但官方一直沒有確認。

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