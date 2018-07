諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞獲准往德國柏林治病

By

【i-CABLE】

諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞,獲准離開中國後飛抵德國柏林,她的弟弟劉暉在北京送機,形容劉霞心情激動。而外交部表示,劉霞是按個人意願到德國治病。

劉霞由北京飛抵芬蘭赫爾辛基機場轉機前往柏林時,接機的朋友為她拍下多張照片,照片中的她笑容燦爛,精神奕奕。

劉霞在香港時間星期二晚上大約11時抵達柏林,但沒有經一般旅客通道步出機場,當地的關注人權組到場歡迎,但都見不到她。劉霞是在星期二上午離開北京,她的弟弟劉暉親自到機場送機。

劉暉感謝關心和幫助過劉霞的人,希望她以後平安快樂。

對於外界形容他留下在北京等同做人質,劉暉指與官方有溝通,他指劉霞喜歡安靜,去德國是養病,相信不會高調開記者會,又呼籲劉霞的朋友分批去探望她。外交部表示劉霞是出國治病。

劉曉波2009年因煽動顛覆國家政權罪被判監11年,劉霞就在一年後,即劉曉波獲頒發諾貝爾和平獎後開始被軟禁家中。

2012年,她的好友成功接觸她,但其後劉霞的弟弟劉暉就被當局以詐騙罪判刑11年。

在軟禁期間,劉霞的父母先後離世,劉曉波亦在去年因末期肝癌過身,當時官方有發布劉霞出席喪禮和海葬的情況。

而今年年初開始不斷有消息傳出,指劉霞可以在兩會之後出國,但官方一直沒有確認。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。