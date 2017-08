中國人大將審議國歌法草案 修改或貶損國歌可囚15天

By

【i-CABLE】

中國全國人大常委會最快10月審議將《國歌法》納入香港《基本法》附件三,草案的最新版本加強了罰則,訂明惡意修改國歌歌詞或以貶損方式奏唱國歌,可被追究刑事責任。基本法委員會委員陳弘毅指,引入香港時會以本地立法,另訂條文。

2015年世界盃外圍賽,港隊主場迎戰中國,奏國歌時出現球迷噓國歌這一幕。不過《國歌法》生效之後,這樣做可能有後果。

人大常委會正在北京第二度審議《國歌法》草案,人大法律委員會表示經研究後,建議在10月的會議上,提請審議將《國歌法》列入港澳《基本法》附件三。

草案的最新版本對侮辱國歌行為再加強懲處,訂明惡意修改國歌歌詞,以歪曲、貶損方式唱國歌,或以其他方式侮辱國歌,除了第一稿提到會被公安機關警告,或處以15日以下拘留之外,還加上「構成犯罪會被依法追究刑事責任」的條文。

為了加強國歌教育,二審草案亦將國歌由列入「全日制小學一年級音樂課教材」,改為列入「中小學教材」,又新增「國家鼓勵公民和組織在適宜場合奏唱國歌」的條文,以表達愛國情感。其他條文包括奏唱國歌時要肅立、舉止莊重,國歌不得用於商業廣告或私人喪事,不得作為公共場所背景音樂。

基本法委員會委員陳弘毅指,即使人大常委會通過了將《國歌法》納入附件三,還要經香港本地立法,才會訂出具體罰則。《國旗法》和《國徽法》1997年納入《基本法》附件三,經香港本地立法,成了《國旗及國徽條例》。

中國訂明的罰則與今次《國歌法》相似,引入香港後改為一經定罪,可判最高罰款5萬元及監禁3年。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。