中國成功自主研發北斗衛星系統（視頻）

中國宣布已經成功自主研發北斗衛星定位系統,指未來3年要發展成世界一流的全球衛星導航系統,優先為”一帶一路”地區服務。不過一般人最關心的,是這個系統對私隱有沒有影響。

2015年,中國一間企業研發的一款兒童智能定位手錶,以”北斗天使”命名,除了可以讓家長實時掌握子女的位置,還可以檢查子女去過哪裡,甚至可以遠程監聽。

至於人手一部的智能手機,近年大行其道的共享單車,乃至是快遞員及物流車輛,都有北斗系統的身影。以北京為例,目前就有19,000名速遞員、1,500輛物流貨車、33,500輛的士、21,000輛巴士安裝了北斗系統。

官方指,中國已經建成了基於北斗的全國”一張網”,精密程度可以達到厘米級別。這個北斗衛星導航系統由中國獨立自主建設,由2000年開始試驗,到2012年正式啟用。

負責系統的官員指,中國由5年前一片國產北斗晶片都沒有,到今日已經可以大規模生產,更將晶片價格做到最低6元人民幣就有一塊。

而北斗系統的下一個目標,是要在 2018 年年底發射 18 枚優先為”一帶一路”地區服務的衛星,並在2020年底,建成世界一流的全球衛星導航系統。

