中國首艘國產航母舉行下水儀式（視頻）

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中國第一艘國產航空母艦在大連舉行下水儀式，是「遼寧號」之後，中國第二艘航母，停放艦載機數量及作戰能力均大幅提升。

一片汽笛聲中，001A 型國產航空母艦在大連造船廠下水，儀式於早上9時許舉行，中央軍委副主席范長龍出席致辭，艦隻之後由拖船牽引，慢慢移出船塢，停靠碼頭，這艘國產航母由2013年11月開始建造，排水量約為 5 萬噸，採用常規動力裝置，搭載殲-15及其他型號艦載機，全艦自行製造，包括四副蒸氣渦輪發動機。

目前艦隻主體已建成，動力及電力系統設備亦已安裝好，下一步，將逐步安裝垂直發射系統，以及防空導彈等作戰裝備，並進行各種測試，預計2020年前後正式服役。

分析指，新航母適合在第一島鏈作戰，例如在圍繞台灣的衝突情況下，可大大增加海軍能力，從而在南海地區，更有效地維護中國核心利益。

《環球時報》引述軍事專家指國產航母順利誕生，反映中國掌握設計及建造，大中型航母的技術，為未來建造更大型航母奠定基礎。

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