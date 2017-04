中國首艘國產航母舉行下水儀式（視頻）

By

【i-CABLE】

中國第一艘國產航空母艦在大連舉行下水儀式,是「遼寧號」之後,中國第二艘航母,停放艦載機數量及作戰能力均大幅提升。

一片汽笛聲中,001A 型國產航空母艦在大連造船廠下水,儀式於早上9時許舉行,中央軍委副主席范長龍出席致辭,艦隻之後由拖船牽引,慢慢移出船塢,停靠碼頭,這艘國產航母由2013年11月開始建造,排水量約為 5 萬噸,採用常規動力裝置,搭載殲-15及其他型號艦載機,全艦自行製造,包括四副蒸氣渦輪發動機。

目前艦隻主體已建成,動力及電力系統設備亦已安裝好,下一步,將逐步安裝垂直發射系統,以及防空導彈等作戰裝備,並進行各種測試,預計2020年前後正式服役。

分析指,新航母適合在第一島鏈作戰,例如在圍繞台灣的衝突情況下,可大大增加海軍能力,從而在南海地區,更有效地維護中國核心利益。

《環球時報》引述軍事專家指國產航母順利誕生,反映中國掌握設計及建造,大中型航母的技術,為未來建造更大型航母奠定基礎。

