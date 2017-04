By

【i-CABLE】

中國第一艘自行研製的貨運飛船天舟一號發射升空,成功進入預定軌道,之後會與天宮二號實驗室對接進行「太空加油」,快速交會對接等實驗,為自行組建太空站邁進一步。

搭載天舟一號的長征 7 號火箭,在預定時間晚上7時41分,由海南文昌發射場升空。約十分鐘後,天舟一號與火箭分離,之後進入預定軌道。下一步,會與天宮二號太空實驗室自動交會對接,過程需時約兩天。

在這次的任務,天舟一號與天宮二號一共對接三次,其中一項重要工作,是實驗為天宮二號進行俗稱「太空加油」的推進劑補加,現時只得美國、俄羅斯掌握這項技術,亦會測試快速交會對接技術,進行空間探測、力學測量等十多項太空實驗,運送食物、日用品等補給物資。

完成任務後,天舟一號會離開軌道,墜落至南太平洋預定海域。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。