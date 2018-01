中共中央及國務院發通知 下令全國開展掃黑除惡行動

By

【i-CABLE】

中共中央及國務院發出通知,下令全國開展「掃黑除惡」專項鬥爭,全國打擊黑社會勢力。

是次官方措辭嚴厲,指要震懾黑惡勢力,形成壓倒性態勢,鏟除其滋生的土壤,還提到要與反腐結合,清除背後的保護傘。

2014年,四川商人劉漢被揭發涉嫌組織黑社會和故意殺人,被判死刑,他曾經擁有高達400多億元的資產,保護傘是前政治局常委周永康,內地不少落馬官員都被曝光和黑社會有關。

國務院週三就發出通知,指要在全國展開掃黑除惡專項鬥爭,通知提到這次鬥爭是一項重大政治任務,要剷除黑惡勢力的滋生土壤,又要和反腐敗鬥爭結合,率先清除黑勢力背後的保護傘。

《人民日報》的評論指,中央今次的措辭十分嚴厲,有反腐學者指,是因為部分地方的黑社會背後往往都有官方的影子。

北京航空航天大學廉潔研究中心主任任建明認為中央可能收到消息,知道地方貪腐官員和黑社會勾結,問題嚴重,所以才下定決心打黑。

他還指有些地方政府可能會為了政績,做得比較過火,但這樣都比完全不作為,任由官員和黑社會勾結。

