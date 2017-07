By

【i-CABLE】

中國維權人士劉少明被控煽動顛覆國家政權罪,一審被判有期徒刑4年半。

廣州市中級法院門外被圍起鐵馬,大批警員戒備,多名領事人員到場,但未獲准進入旁聽,辯護律師認為判刑過重,表明會上訴。

59歲的劉少明在八九學運期間,是江西工自聯成員,前年5月因為在網上發表回憶六四經歷的文章,四天後被廣州警方拘捕。

