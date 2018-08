By

【i-CABLE】

中日財長對話在北京召開,兩國同意將盡快推動貨幣互換協議等金融合作。

中國財政部長劉昆和日本副首相兼財相麻生太郎在釣魚台國賓館舉行第7次中日財長對話,雙方就維持多邊貿易體制達成協議。

劉昆指全球經濟單邊主義和保護主義正在升級,必須利用多邊機制合作應對。

兩國曾達成貨幣互換協議,但因釣魚島問題令關係一度緊張,協議已於2013年失效。雙方同意展開協商,尋求重啟協議。

