被確診末期肝癌的諾貝爾和平獎得主劉曉波,獲當局安排美國和德國的肝癌治療專家參與會診,劉曉波朋友胡佳認為算是中國的一種讓步。 國際特赦組織就指,中國不准劉曉波出國接受緊急治療,麻木不仁程度比以往更甚,並再次要求中國釋放劉曉波。 瀋陽司法局網站星期三的公告指,應劉曉波家屬請求,並根據醫療小組專家意見,中國醫科大學第一附屬醫院決定,邀請來自美國、德國等國的國際最權威肝癌治療專家來華,參加醫療小組對劉曉波的會診。 另外,劉曉波好友、異見學者溫克堅無視國保要求他離開當地,星期三上午與劉曉波另一好友莫之許,再到官方聲稱劉曉波入住醫院的腫瘤內科和檢驗科尋找劉曉波,職員否認有「劉曉波」登記入住,亦拒絕轉交慰問物品。

