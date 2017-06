安邦董事長吳小暉未能履行職務 傳被保監會查

By

【i-CABLE】

中國保監會上月採取亮劍行動,指要打擊保險行內亂象,有保險業務的安邦集團都被罰,更有傳集團董事長被查,現在似乎證實了被罰是否合理,外界都有爭議,在不是「完全開放」的金融體制下,哪一間公司「被整」,哪一間公司「暴發」,都不是純粹市場控制。

吳小暉被調查消息盛傳了半年,由安邦聲明變相證實,安邦表示,吳小暉因個人原因不能履行職務,已授權集團相關高層代為履行職務,集團經營狀況一切正常。

吳小暉被帶走調查消息,首先由中國《財經》雜誌報道,指吳小暉上周五被有關部門帶走,翌日保監會相關人士到安邦集團開會,宣佈吳小暉被帶走的消息,但未有詳細解釋原因。

有接近吳小暉的人士透露,過去數日已經聯絡不了吳小暉和他的家人,他估計吳小暉被調查,是跟安邦收購民生銀行一事有關。

歷史學者章立凡就認為,事件並不單純是經濟問題那麼簡單,他指觸動這些有背景企業的利益,亦是要為十九大掃除障礙。

章立凡指今次控制吳小暉和之前控制富商肖建華一樣,目的是要掌握他們背後各個家族的財富秘密,藉以震懾各個派系在十九大之前不要輕舉妄動。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。