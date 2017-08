中印士兵據報互相擲石 爆發小型衝突

By

【i-CABLE】 印度傳媒報道,中印士兵在有爭議的邊境地區爆發小型衝突,互相擲石,雙方都有人受輕傷,中方敦促印方切實維護邊境地區的和平穩定。

中印軍隊在接壤邊境的洞朗地區,至今對峙了兩個多月,印度指是要阻止中國在與不丹有爭議的地區修路,而北京則指責印度軍隊進入了中國領土,對峙尚未平息之際,更傳出兩軍在另一處地方起衝突。

印度傳媒引述官員消息指,在印度克什米爾與中國西藏接壤的拉達克地區班公湖附近,周二清晨有中國巡邏士兵闖入印度領土,印方要求對方撤退,但就演變成互相叫喊並擲石,約半小時的小型衝突中,雙方都沒使用槍械,但都有人受輕傷,事後各自返回陣地。

據報中印雙方過往互相指責對方入侵,但直接發生衝突則非常罕有,有印度軍官說擲石還是第一次,中國外交部回應事件時,並無證實或否認。

周二適逢印度獨立日,中印雙方每年都會於這日在邊境舉行正式邊界會議,但今年卻停辦,是二零零五年以來首次,軍方消息指是中國拒絕出席,美國國務院就呼籲中印雙方透過談判解決爭議。

