By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平星期二在北京國際刑警組織大會上發表演講,強調要堅持法治精神,在國與國之間開展執法安全合作,既要遵守兩國各自的法律規定,又要確保國際法平等統一適用,不能搞雙重標準,更不能合則用、不合則棄。

習近平又指,在未來5年內,中國政府將加大對國際刑警、全球行動、執法能力及提升全球影響力和領導力的支援力度。

