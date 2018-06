北韓領袖金正恩訪華兩天 本年第3度會習近平

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩訪華兩天,是年內第3度訪華,有別於過去兩次的做法,中方未留待他返國便證實行程。

跟上兩次訪華不同,今次金正恩訪問中國第一日,新聞聯播就以頭條方式報導,習近平和夫人彭麗媛出席在人民大會堂的歡迎儀式,之後雙方舉行會談。

習近平指出高興地看到金正恩和美國總統特朗普在新加坡舉行會談,並且就實現半島無核化,建立就半島持久和平機制,達成原則共識,中方將會一如既往發揮建設性作用。

他又指,中國高度重視中朝友好合作關係,無論國際和地區形勢如何變化,兩國關係都不會改變。

金正恩則表示,中國是友好的鄰邦,稱讚習近平是非常尊敬和偉大的領導人,與習近平達成共識,把牢不可破的朝中關係,提升到新的更高水平。

今次已經是金正恩今年內第3度訪華,除了今年3月的非正式訪問,他在今年5月美朝峰會舉行前夕抵達大連,兩次訪華也有和習近平會談。

有政治學者吳強認為,就算中方今次刻意將北韓問題當作中、美貿易戰的籌碼,其作用也相當有限,更認為中美貿易問題實際上已反映出中、美兩國之間最根本的分歧。

他又指,金正恩有傳會和日本、俄羅斯,以及敘利亞的領導人會晤,相信北韓在外交上的積極表現會陸續有來。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。